L’ex tecnico di Roma e Juve Claudio Ranieri ha parlato al Corriere dello Sport prima del big match di questa sera: "Quale è il reparto più forte della Juve e quello più forte della Roma? Il reparto più forte della Juve è, me lo faccia dire così, che tutti possono fare gol. È una squadra costruita con grandi campioni. E ora anche dietro cominciano a far quadrare i numeri. Mentre la forza della Roma io credo sia proprio il collettivo. Il lavoro tenace e il credere in quello che chiede Di Francesco. Oggi quella giallorossa è una squadra che sta sempre in trentacinque metri, compatta, i giocatori fanno correttamente quello che devono."