L’ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli parla del testa a testa tra Higuain e Kane: "L'inglese è un campione vero, un calciatore completo, bravissimo specialmente nel far salire la propria squadra – dichiara Penna Bianca ­a Il Corriere di Torino -. Forse deve migliorare nel colpo di testa. Io preferisco comunque Higuain perché in questo momento è davvero diventato fondamentale nella costruzione del gioco, pur restando spietato in fase realizzativa. Tra Higuain e Kane mi tengo Higuain, mi sembra ancora più cinico anche in zona gol."