Sono insieme in testa alla classifica, separati da un solo punto: Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri sono i tecnici del momento, sebbene con due stili completamente diversi che l'ex allenatore del Napoli Edy Reja ha messo a confronto parlando con il Corriere dello Sport. "Se devo scegliere con chi stare, se con Allegri o Sarri, prima devo fare un precisazione per evitare equivoci: Allegri è straordinario, allenatore di caratura internazionale, con una visione europeista del calcio. Vince da sempre, ormai, e lo fa in vari modi. E se in questo momento non riesca a rubare gli occhi, lui giustamente se ne frega. Sarri invece è lo spettacolo che delizia: e siamo tutti d’accordo nel sottolineare che, guardando il Napoli, ci si diverta. Poi ognuno avrà un modo proprio di trovare, persino in ciò, qualche personale forma di dissenso: vero, usa sempre il tridente, non cambia mai. Ma perchè dovrebbe, visto che si è stabilito ormai tra le grandi e ora è addirittura in testa alla classifica? In questo momento, esclusivamente perchè mi appaga esteticamente, voto Sarri. Sapendo che Max – ironico al punto giusto – non si arrabbierà".



Sullo scudetto: "Non basterà lo scontro diretto e la differenza potrà farla anche la Champions: se la Juve va avanti fino alla fine, come è successo due volte con Allegri, allora qualcosa potrebbe anche rischiare di pagare. L’organico è abbondante e l’esperienza è tanta. Ma quel Napoli lì non concede distrazioni, soprattutto se avrà in testa solo e soltanto il campionato. Il Napoli è maturo per vincerlo”.