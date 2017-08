Tomas Rincon ha parlato ai microfoni di Torinogranata.it per spiegare la sua decisione di lasciare la Juventus firmando con il Torino. “Mister Sinisa e il Direttore Petrachi mi hanno convinto che c'erano tutti i presupposti per fare bene qui, mi sono già inserito velocemente”, ha detto l’ex Juve. “Il mio soprannome? El General non mi dispiace, sono una persona che è arrivata dov’è attraverso la disciplina, quindi è adatto. Sono emozionato in vista della gara di casa col Sassuolo, non vedo l’ora di scendere in campo. Sono stato accolto con grande calore da tutti e desidero ringraziare i compagni e la società per questo. Adesso arrivano i neroveri, una squadra difficile da affrontare, con attaccanti veloci che ripartono. Dobbiamo scendere in campo con voglia e carattere per prenderci i tre punti.L’impatto col Grande Torino sicuramente mi caricherà, la spinta dei tifosi è importante".