Tomas Rincon, ex centrocampista della Juventus ora al Torino, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica: "Credo di avere i mezzi per potermela giocare a quel livello, ma non ho avuto la possibilità di esprimerli fino in fondo. Non penso che la Juve fosse troppo per me. Ho dovuto prendere una decisione. Io ho bisogno di stimoli, non posso giocare una partita al mese, devo sempre stare nella battaglia, è il mio fisico a pretenderlo. Deluso? No, perché sono cresciuto come uomo e ho vinto. Io devo stare in un club che abbia storia e ho scelto sempre in quest’ottica, dall’Amburgo al Genoa. Quando sono salito a Superga mi sono venuti i brividi e devo ringraziare Cairo, che per me di soldi ne ha spesi tanti. Qui c’è ambizione. Sappiamo quanto i tifosi tengano al Derby e quante ferite abbiano, vogliamo fare qualcosa di speciale".