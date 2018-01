Filippo Romagna, difensore del Cagliari cresciuto nelle giovanili della Juventus, è pronto alla prima sfida da ex. "Cosa è stata la Juve? Una scuola. In tutto", confessa il giocatore a La Gazzetta dello Sport: "Dà importanza a troppe cose: disciplina, serietà. Non si mangiava benissimo, ma il ricordo del convitto è stupendo. Dai 14 ai 17 anni impari le basi, quelle che mi serviranno sempre: giochi col pallone, stop, passaggi, lanci. Impari a ragionare velocemente. Poi c’è la tattica. Ho avuto dei maestri e Grosso farà strada. I miei modelli? Nesta, poi a livello tecnico Bonucci, comportamentale Chiellini, va sempre a duemila. Più dura con Dybala o Higuain? Con Dybala mi sono allenato, è fortissimo, ma è stata più dura con Gomez, non gli togli mai il pallone, come a Sau. E in allenamento me la vedo con Pavoletti: con i gomiti lui è un maestro".



DALLA JUVE AL CAGLIARI - "Se la Juve mi ha sottovalutato? Il Cagliari ha mostrato tanto interesse. E infatti ho fatto cinque anni di contratto. Il direttore Rossi era venuto a prendermi a Fano, il presidente Giulini è stato bravo. E col mio agente Montipò abbiamo deciso. Dopo Torino e la B a Novara e Brescia, che mi ha fatto bene, ho ritrovato il mare. Impatto pazzesco. I miei adorano il Poetto, è una bella scelta".