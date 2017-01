Karl-Heinz Rummenigge fa il punto sul futuro di Kingsley Coman, giovane attaccante francese arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus nell'estate del 2015. Il dirigente del Bayern Monaco ha dichiarato alla Bild: "A oggi la nostra intenzione è di esercitare l'opzione, ma abbiamo ancora tempo per pensarci bene. Il ragazzo ci ha convinto, ma nella scorsa stagione aveva fatto meglio di questa, in cui è stato frenato dagli infortuni".

Il Bayern può riscattare Coman entro il prossimo 30 aprile versando nelle casse della Juventus altri 21 milioni di euro oltre ai 7 milioni già pagati per il prestito biennale.