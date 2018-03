Dall'Inghilterra, in vista della decisiva partita contro la Juventus di mercoledì sera, arrivano anche le parole dell'attaccante classe '92 del Tottenham Son Heung-Min: “Giochiamo in casa ma non abbiamo paura. Dobbiamo essere fiduciosi e giocare come sappiamo fare a Wembley. Questa è la cosa più importante. Abbiamo fame e niente è deciso: è la Champions League contro un avversario difficile. Il Tottenham gioca bene e meritiamo di andare ai quarti di finale della Champions League o anche oltre. Siamo abbastanza bravi per riuscirvi”.