Kwadwo Asamoah non è solamente stato accostato al Galatasaray. Il versatile centrocampista ghanese aveva trovato un accordo con la squadra turca la scorsa estate ma la Juve ne ha bloccato la cessione dato il mancato arrivo di Spinazzola in bianconero. Nonostante un contratto in scadenza nel 2018, i turchi sembrano aver alzato bandiera bianca. Il tecnico del ‘Gala’ Fatih Terim, infatti, ha dichiarato al portale Yurtgazesi: "I contatti per Asamoah erano stati impostati prima del mio arrivo. Al momento il trasferimento è molto difficile, siamo alla ricerca di un’alternativa".