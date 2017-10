Moreno Torricelli commenta ai microfoni di Juventus Tv la crisi della difesa bianconera che in questa stagione ha subito 10 gol in 11 incontri stagionali. “Quando ai miei tempi andavamo in vantaggio di due gol Montero e tutta la ciurma dietro ci dicevano: guai a voi se ci fate prendere un gol. Era questo il segnale che passava. Poi ci sta l’errore e tutto il resto, però una volta in vantaggio magari si abbassa un pochino l’attenzione e inevitabilmente ti puniscono. Se la critica è costruttiva, è quello che ti porta a migliorare. Per cui ci deve essere la critica.”