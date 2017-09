Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 5 a 0 sull’Espanyol: "Siamo felici per Leo che ha segnato tre gol e anche per Luis che ha segnato, Messi ci sorprende ogni giorno - ha ammesso il neo tecnico Culé - .Sembra che giochi centravanti, poi esterno destro. In realtà può giocare ovunque. La partita di martedì sarà molto diversa. Con la Juve non sarà la stessa storia, hanno calciatori molto diversi ma conosciamo le nostro qualità e sappiamo cosa possiamo fare".