Interpellato da Ilbianconero.com sul doppio confronto nei quarti di finale di Champions League tra Juve e Real Madrid, l’ex Merengues Martin Vazquez afferma: “La Juventus è arrivata in finale per ben due volte nelle ultime tre edizioni di Champions, è una compagine molto temibile. L’ho vista contro il Tottenham e la loro grande esperienza è stata determinante per eliminare il Tottenham, soprattutto perché i giocatori sono stati bravi nel recuperare lo svantaggio. Questa sfida non sarà uguale a quella di Cardiff, perché ci sarà molto più tattica. I bianconeri dovranno esser bravi a coprire tutti gli spazi, perché basta anche il minimo errore affinché il Real Madrid possa colpire. Dybala? E’ un giocatore molto giovane che farebbe bene al Real Madrid e in ogni altro grande club mondiale. Deve avere molta pazienza e non deve aver fretta di diventare una stella per la stampa, perché ha già dimostrato di essere un campione che sa fare la differenza. Su questo non ho alcun dubbio”.