Gianluca Vialli, ex attaccante bianconero e oggi allenatore e apprezzato opinionista televisivo, ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato molto di Juventus , tra il presente e il futuro. Di seguito gli spunti più significativi.



DELUSIONE MADRID - "L'arbitro Oliver lo conosco, è inglese ed è al di sopra di ogni sospetto . E' vero però che il calcio inglese non abitua gli arbitri a certe pressioni. Da quel che ho visto, in ogni caso, credo avesse una prospettiva sull'azione migliore rispetto a quella di Buffon. Anche con il Var sarebbe stato impossibile dare un giudizio insindacabile , una volta rivista l'azione decide comunque l'arbitro. Gigi è un campione, la sua è stata una reazione istintiva e mi dispiace sia stato espulso, ma non tocca certo a me giudicare".



ALLENATORI - "La sfida con la Sampdoria sarà dura, quella di Giampaolo è una squadra difficile da affrontare, ma la Juve ha gli attributi per reagire alle situazioni difficili. Da sampdoriano spero resti a lungo su quella panchina. Allegri o Sarri? Il tecnico del Napoli è un genio, ma sarebbe stato troppo per uno come me abituato a uscire dagli schemi. Allegri è bravissimo a valorizzare al massimo le potenzialità dei giocatori di cui dispone".



DALLA JOYA AL GALLO - "Spero che Dybala resti e diventi un simbolo della Juve come lo è stato Del Piero. Poi mi piacerebbe vedere un centravanti italiano , ovviamente solo quando sarà finito il ciclo di