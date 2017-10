Mirko Vucinic sveste i panni dell'ex Juve e veste quelli dell'ex Roma, parlando della gara contro il Chelsea e paragonando, di riflesso, i bianconeri all'Inter di Mourinho che ha vinto tutto: “Roma? Secondo me negli ultimi anni la squadra ha fatto bene – ha ammesso a La Gazzetta dello Sport -. Certo, ha incontrato una Juve stratosferica. È questione di fortuna. Anche noi ce la dovemmo vedere contro l’Inter fortissima di Mancini e Mourinho. Magari questa può essere la stagione buona per vincere qualcosa".



"Roma Chelsea del 2008? - ha proseguito - Forse fu la più bella che giocai in giallorosso. Sapevamo che per passare il turno dovevamo vincere, anche perché all’andata avevamo perso a Londra per 1-0. Fu una partita straordinaria, quel Chelsea era pieno di campioni. Chi mi colpiva in particolare erano Deco, Lampard e Drogba. Per fortuna quella sera riuscimmo a neutralizzarli. Non ho visto l’andata, ma con un Dzeko così la Roma può farcela, anche se la squadra di Conte è molto forte e lui è un gran motivatore. Ho sempre seguito la carriera di Edin e sapevo che era un campione vero. Ha visto che gol al volo ha segnato allo Stamford Bridge? So che il primo anno ha avuto problemi, ma arrivare in Italia e fare bene subito è difficile".