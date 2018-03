Hector Bellerin è un obiettivo di mercato della Juventus. Il laterale spagnolo non è stato convocato per il match dell’Arsenal contro il Milan e Arsene Wenger ha spiegato i motivi della scelta: "Non è stato convocato per un problema al ginocchio sinistro", conferma Wenger, che poi rassicura: "Non c'è interessamento dei legamenti, ha soltanto molto dolore". Lo spagnolo piace in casa Juve ma costa oltre 40 milioni e su di lui c’è il forte interesse del Barcellona.