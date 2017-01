La scelta giusta. Axel Witsel ha scelto la Cina e i suoi soldi, nonostante la proposta della Juventus. Il centrocampista belga è tornato sul trasferimento, in un'intervista concessa al quotidiano belga HLN: "Quando scelsi lo Zenit San Pietroburgo uscirono fuori le stesse polemiche di questi giorni. Per me la gente può dire e scrivere quello che vuole, oramai sono abituato ad essere sotto i riflettori. La scelta è stata anche di vita, sono certo che questa esperienza arricchirà molto sia me che la mia famiglia. Un giorno i miei figli potranno dire 'ho vissuto sia in Cina che in Russia'".