Gianfranco Zola ha parlato a Sky Sport di Bernardeschi, ultimo acquisto della Juventus: ''Per me Bernardeschi è un centrocampista, io lo vedrei bene come interno di centrocampo. Ha tante potenzialità, i valori del mercato sono alti ma la Juve agisce bene e se ha speso tanto era necessario. Deve però rinforzarsi in mezzo. La Juve è ancora favorita, ma il Napoli crescerè e anche Milan, Inter e Roma renderanno il campionato più competitivo''.