Si chiama "Bianconeri Legend", la serata organizzata dal dirigente sportivo Floriano Bini e da Gabrio Filonzi, con protagonisti tanti ex campioni della Juventus: David Trezeguet, Marco Tardelli, Fabrizio Ravanelli, Stefano Tacconi, Moreno Torricelli e Ivano Bonetti. L'occasione, come si legge su Tuttosport, sarà utile per discutere di grande calcio ma anche e soprattutto per portare un contributo alla rinascita delle aree del centro Italia colpite dai sismi del 2016. L’appuntamento è al Paradise di Monsano (in provincia di Ancona) insieme al ‘’Distretto Rotary 2090” nella persona del Governatore Valerio Borzacchini, il Comune di Camerino con il sindaco Gianluca Pasqui e L’università di Camerino, con il Rettore Claudio Pettinari, che ha fortemente voluto l’iniziativa "Bianconeri Legend".