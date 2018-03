Domani inizierà la settimana decisiva per Federico Bernardeschi: il trequartista della Juventus prosegue nel programma di rinforzo della gamba sinistra a causa dell'infortunio al ginocchio rimediata nel derby contro il Torino. Lo staff medico bianconero, come si legge su Tuttosport, farà il punto della situazione in questi giorni: se il crociato ha risposto bene, Bernardeschi potrà riprendere la preparazione atletica ed essere a disposizione di Max Allegri verso la seconda metà di aprile. In caso negativo - ed è questa l'ipotesi che la Juve vuole sventare - il giocatore dovrà operarsi e ne avrà per altri sei mesi.