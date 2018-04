Sabato potrebbe aprirsi un ulteriore spiraglio per Jonas Hector alla Juventus. Il terzino classe ’90 - obiettivo di mercato bianconero - disputerà infatti con il suo Colonia una sfida fondamentale contro il Mainz: le due formazioni occupano rispettivamente il penultimo e il terzultimo posto in Bundesliga e sono separate da sei punti. Una sconfitta per la squadra Stefan Ruthenbeck potrebbe rivelarsi fatale in ottica retrocessione, rendendo l’ipotesi trasferimento per Hector ancora più probabile.