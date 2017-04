Sarà Juve-Napoli anche a livello giovanile. L'Under 15 bianconera ha chiuso il suo girone (il gruppo A) al primo posto e ora se la vedrò contro il Napoli, che ha strappato la seconda posizione nel suo raggruppamento, alle spalle della Roma (gruppo C). Una nuova sfida tra due realtà ormai rivali in tutto per lo scudetto dei classe 2002. Certe rivalità, d'altronde, non hanno età.