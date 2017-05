Alex ha gettato il guanto, Paulo si è detto pronto e poi è intervenuto anche Buffon, che si è proposto come "Benji Price imparziale". Che sfida, che sarebbe! E se diventasse realtà? La società bianconera, su Twitter, non si è tirata indietro e in risposta al fuoriclasse del passato e del presente ha cinguetto: "Il campo lo mettiamo noi...". Solo ironi a o si profila un evento da sogno per tutti i tifosi bianconeri?