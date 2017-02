La Juventus Primavera di Fabio Grosso affronterà domani alle 18.00 i pari età dell'Ajax, nella sfida valida per i sedicesimi di finale della competizione Youth League, torneo equivalente alla Champions League dei grandi. In vista della trasferta olandese, i giovani bianconeri hanno anticipato l'impegno di campionato a venerdì, quando hanno sconfitto con un secco 3-0 il Cittadella, in una gara in cui il tecnico Grosso ha optato per un massiccio turnover, facendo riposare due gioielli come Kean e Clemenza. L'Ajax è di certo uno degli avversari più temibili della competizione: tra i ragazzi allenati da Winter (ex giocatore di Lazio e Inter), spicca su tutti Justin Kluivert, figlio di Patrick, pronto a mettere zizzania nella difesa juventina.

