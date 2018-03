anche se in realtà tutti lo conoscono 'solo' come cantante, la parte più visibile di un personaggio interessante, che porta con sè un bagaglio di parole, racconti, pensieri. E non si tratta solo di quelle che scaglia contro gli avversari in quelle gare di freestyle che l'hanno lanciato nel mondo della musica. Rapper, è la giusta 'etichetta', ma non basta. E' quasi riduttivo, per chi ha così tanto da dire.Da qui siamo partiti nell'intervista esclusiva che - l'autore delle hit 'Irraggiungibile' e 'Bene ma non benissimo' -"Questo progetto è seguito da me, come membro della Nazionale Hip Hop, e da tanti altri rapper che sostengono la causa. Sono bambini che purtroppo soffrono della sindrome di Alexander, sono venuti a trovarci a diverse partite e sono fantastici, di una dolcezza immensa, come solo un bambino sa essere. Anzi forse più del normale, ecco perchè più unici che rari. Quando ci sei a contatto ti viene sempre più voglia di stare con loro, di aiutarli, organizzando partite".