In attesa di capire quello che sarà il futuro di, fuori dai piani di Allegri e nel mirino di Valencia e Crystal Palace, lacontinua a monitorare la situazione: il bosniaco è in scadenza di contratto con loIl ds del club di G​elsenkirchen, Christian, però non ci sta e dice la sua a fantagazzetta.com: "Non è cambiato niente rispetto a qualche giorno fa. E’ un giocatore sotto contratto con noi fino a giugno, non c’è altro da aggiungere.. Non ho parlato con la Juve. Se poi hanno contattato il giocatore non so dirlo ma la nostra posizione è abbastanza chiara".