La Juventus è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa e dare a mister Massimiliano Allegri una nuova pedina in mezzo al campo. Tanti nomi si sono fatti e, negli ultimi giorni, è tornato di moda quello di William Carvalho, classe '92 portoghese in forza allo Sporting Lisbona. Sarebbe uno dei pupilli del tecnico bianconero e, secondo quanto riportato da A Bola, la Vecchia Signora è in pole. Attenzione, però, alla concorrezza del Tottenham, che lo ha identificato come sostituto di Eric Dier, sempre più vicino al trasferimento al Manchester United.