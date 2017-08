La Juventus prepara gli ultimi colpi dell'estate. I bianconeri sperano di chiudere nelle prossime ore per Howedes che spinge per il trasferimento in bianconero. Il tedesco puàò giocare sia difensore centrale che terzino destro e nel caso in cui la trattativa con lo Schalke saltasse, Tuttosport riporta che i bianconeri proverebbero a riportare a Torino Pol Lirola, terzino destro puro che è in prestito al Sassuolo ancora per un'altra stagione.