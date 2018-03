L'operazione vorrebbe dire chiudere qui la stagione, tanto vale provare con la terapia conservativa almeno per altri 15 giorni giorni. È questa la strategia dello staff medico della Juve - come spiegato da Tuttosport - nel gestire l'infortunio subito nel derby da Federico. "C'è una possibilità di tornare a giocare evitando l'intervento chirurgico - si legge sul quotidiano torinese - e la Juve vuole perseguirla: si cerca di lavorare sulla muscolatura per rinsaldare l'articolazione del ginocchio lesionato". Se il tentativo non dovesse andare a buon fine, l'operazione diventerebbe l'unica soluzione.