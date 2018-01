I dirigenti bianconeri sono al lavoro per trovare il sostituto migliore per Stephan Lichtsteiner in partenza dalla Juve a giugno. Il nome che piace di più è quello di Hector Bellerin, terzino spagnolo di 22 anni attualmente in forza all'Arsenal. Come scrive Tuttosport, però, l'operazione per i bianconeri è tutt'altro che facile: c'è infatti da convincere Arsene Wenger a privarsi dello spagnolo. La Juve si tiene comunque aperte altre strade, che portano a Thomas Meunier del Psg e Matteo Darmian del Manchster United. Il primo, che trova poco spazio a Parigi per via di Dani Alves, ha voglia di cambiare aria, mentre all'ex granata scade il contratto nel 2019 e in caso di mancato rinnovo potrebbe tornare in Italia ad un prezzo favorevole.