Leonardo Bonucci ormai è ai saluti finali. E la Juventus vuole guardare già oltre: investirà in molti ruoli, dai terzini alla difesa passando per l'attacco dove l'opera è tutt'altro che completa nonostante l'arrivo di Douglas Costa, con Bernardeschi in testa alle opportunità da cogliere. Ma anche a centrocampo ci sarà un colpo, Marotta e Paratici stanno lavorando su diversi profili; Matuidi è stato riproposto nelle chiacchierate con Raiola, il Liverpool fa muro su Emre Can, N'Zonzi è una pista fredda.



RITORNO SU MATIC - Dopo l'assalto di un anno fa, la Juve è tornata su Nemanja Matic. Il centrocampista serbo è comunitario, ha esperienza internazionale e per caratteristiche è molto apprezzato da Allegri; è stato molto vicino al Manchester United che poi non ha chiuso nei giorni scorsi. Adesso, il Chelsea lo ritiene cedibile per un'offerta importante e la Juventus ha riallacciato i contatti con i suoi agenti. Va comunque considerato il Man United in pole position, anche l'Arsenal sta facendo più di un tentativo. Ma la Juve ora ha la cassa piena e spera nel colpaccio, Matic può essere il giocatore giusto al posto giusto...