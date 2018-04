Momo Sissoko, ex centrocampista della Juventus, parla a Ilbianconero.com dell’eliminazione dalla Champions della squadra di Allegri: “Sono un po’ arrabbiato per quanto accaduto alla mia Juve, ha fatto la partita che doveva fare e non è facile vincere 3-0 al Bernabeu. Purtroppo, per me, è stato un errore dell’arbitro a condizionare l’eliminazione, i bianconeri meritavano di giocare la semifinale ma sono usciti a testa alta. Buffon? Non ho mai visto Gigi così alterato, è normale che in quella situazione reagisci così. A maggior ragione perché si è reso conto che quella di ieri era la sua ultima partita in Champions. Per me rimane un campione sia dentro che fuori dal campo. Il migliore? Secondo me Pjanic per le geometrie che ha saputo dare a centrocampo. A me è piaciuto moltissimo”.