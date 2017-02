Pare che sulle tracce del difensore Kostas Manolas non ci sia soltanto l'Inter: secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Leggo, infatti, anche la Juve starebbe pensando a formulare un'offerta per il centrale greco in vista della prossima stagione, per colmare le lacune derivanti dai troppi problemi fisici occorsi a Barzagli e Chiellini negli ultimi tempi. Il centrale romanista è uno dei migliori interpreti in Europa nel suo ruolo, è anche giovane (classe 1991) ed avrebbe pertanto la possibilità di diventare un leader della retroguardia bianconera al pari dei componenti della BBC: sempre secondo Leggo, la Juve potrebbe sferrare l'attacco al greco soprattutto non riscattasse Benatia dal Bayern Monaco.