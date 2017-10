Sono soltanto sei le sconfitte casalinghe subite dalla Juventus nei sei anni in cui i bianconeri hanno giocato allo Juventus Stadium. La prima sconfitta arrivò nel 2012 per mano del'Inter (3-1) mentre pochi mesi dopo l'allora attaccante della Samp Mauro Icardi segnò una doppietta nel 2 a 1 per i blucerchiati. Era il gennaio del 2013. Passano pochi mesi ed il Bayern di Mandzukic batte per 2 a 0 la Juve in Champions mentre nel 2015 i bianconeri vennero sconfitti per 2 a 1 dalla Fiorentina in Coppa Italia. Nell'agosto dello stesso anno Thereau siglò la rete decisiva per la vittoria dell'Udinese mentre l'ultima sconfitta casalinga della Juve è stata causata dalla doppietta di Ciro Immobile sabato scorso.