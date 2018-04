La Juventus è tornata ad allenarsi il giorno dopo la cocente delusione in Champions League per mano del Real Madrid e dall'infermeria arrivano notizie discordanti: "La squadra si è ritrovata nel pomeriggio di oggi per una seduta di scarico in palestra per i protagonisti di ieri, atletica per il resto del gruppo. Non ha preso parte alla seduta De Sciglio, sostituito nel primo tempo della gara del Bernabeu: il giocatore ha infatti riportato una sospetta lesione della fascia plantare del piede sinistro per la quale verranno effettuati ulteriori controlli nei prossimi giorni. Barzagli e Bernardeschi hanno invece svolto parte dell’allenamento con la squadra".



In attesa di controlli più approfonditi, la situazione di De Sciglio desta preoccupazione, in quanto la fascite plantare è un tipo di infortunio molto particolare che richiede sempre qualche settimana di riposo assoluto per non sollecitare la parte del piede lesionata e per il quale non è semplice determinare delle tempistiche certe circa il recupero.