Individual training schedule for #Croatia striker @MarioMandzukic9, as he underwent an MRI scan that showed no structural damage. — HNS | CFF (@HNS_CFF) 6 novembre 2017

Arrivano. I bianconeri erano in ansia per le condizioni di Mario, uscito con un problema alla coscia dalla sfida col Benevento dell'Allianz Stadium e convocato dalla sua nazionale per lo spareggio valido per Russia 2018 contro la Grecia. Come comunicato dalla federazione croata attraverso il proprio account Twitter, oggi l'attaccante classe '87 ha svolto unae nei prossimi giorni l'ex Bayern Monaco e Atletico Madrid dovrebbe tornare a lavorare col resto dei compagni.