La Juventus guarda al futuro e, mentre cerca di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per provare a puntare alla conferma in campionato e soprattutto alla vittoria della Champions, mette le basi per proseguire il dominio italiano a lungo. Il duo composto da Beppe Marotta e Fabio Paratici, infatti, continua grazie al lavoro di scouting a bloccare e mettere sotto contratto i più interessanti giovani in circolazione e, come riportato da Libero, ha già sotto controllo un'intera rosa di under 24 (giocatori nati dal 1993 in poi) che potrebbe giocarsela tranquillamente per un piazzamento europeo.



OCCHI SUI GIOVANI - Sì perchè nei giorni in cui tanto si parla della Nazionale Under 21, c'è chi gli under li tiene sotto stretta osservazione. E se Caldara, Rugani e Cerri sono stati impegnati in Polonia agli ordini di Gigi Di Biagio, non va dimenticata l'avventura al Mondiale Under 20 dell'Italia di Alberigo Evani, che poteva contare sull'asse portante bianconera formata da Mandragora, Cassata, Romagna, Orsolini, Vitale e Favilli (lui solo opzionato dalla Juve).



SCHICK E BERNARDESCHI GLI ULTIMI COLPI? - Insieme a loro ha preso parte al torneo anche Rodrigo Bentnacur, primo vero colpo della Juventus in questa stagione. Il secondo? Patrick Schick attaccante che ha sorpreso e non poco la scorsa stagione con la Sampdoria e strappato alla concorrenza di Inter, Roma, Milan e Napoli. Una Juventus che guarda al futuro e per farlo sta studiando anche il colpo Federico Bernardeschi. Anche lui nato dopo il 1993, è il primo obiettivo per rinforzare gli esterni alti d'attacco a disposizione di Allegri.



LA TOP 11 - E se si considerasse il fatto che anche Pjaca e Dybala rientrerebbero ancora in questa rosa di Under 24, la formazione che ne scaturirebbe potrebbe giocarsela alla pari con gran parte dei club di serie A. Scopri nella nostra gallery i 18 talenti controllati dalla Juventus.