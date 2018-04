Quello che ieri ha realizzato l'ottavo gol in campionato contro la Sampdoria è il miglior Sami Khedira di sempre sul piano realizzativo . Il tedesco infatti ha superato il suo precedente record risalente alla stagione 2008/2009, quando andò a segno per sette volte in Bundesliga indossando la maglia dello Stoccarda . Khedira si sta rivelando un vero attaccante aggiunto per la Juventus ed è il quarto marcatore in assoluto nella rosa di Allegri, dopo Higuain , Douglas Costa e Mandzukic che ieri ha toccato la doppia cifra.