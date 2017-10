La Juventus scende in campo questa sera contro la Spal con i bianconeri che non dovrebbero fare troppo turnover per il match di questa sera anche se Allegri sta pensando di far partire dal primo minuto Bentancur e Bernardeschi che solitamente non sono tra i titolari inamovibili della squadra bianconera. Il Il match dell’Allianz Stadium sarà trasmesso in diretta sia su Sky (canale Sky Calcio 1 HD) che sul digitale terrestre (canali Premium Sport e Premium Sport HD). La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo e su Premium Play.