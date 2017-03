Il post Allegri è già nella mente dei dirigenti bianconeri. Raccogliere l'eredità dell'attuale tecnico bianconero non sarà facile e sono tanti i nomi in lizza. Quello che sta prepotentemente acquistando posizioni, negli ultimi giorni, è Luciano Spalletti, che sarebbe più vicino di quanto si pensi. Come riporta Il Corriere della Sera ci sarebbe addirittura già una sorta di impegno reciproco per il futuro. Prematuro parlare di accordo, ma l'impegno c'è.