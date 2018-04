Christian Eriksen è uno degli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima estate e l’intermediario Bayram Tutumlu ha dato speranza ai bianconeri: “A settembre sono andato a Londra per osservare Eriksen e lui mi chiese cos fare per andare in un club più grande”, dichiara Tutumlu al quotidiano danese BT.



Tutumlu, ex agente di Laudrup, continua: “Incontrai il presidente del Barcellona Bartomeu che mi disse che Eriksen era la grande stella del campionato danese proprio come Laudrup ma aggiunse che il Barcellona aveva bisogno non solo di un giocatore di qualità e per questo a gennaio hanno preso Coutinho. Eriksen era deluso con il suo agente Martin Schoots perché la trattativa non era andata a buon fine. Ho parlato con Levy [presidente del Tottenham] per capire cosa fare per farlo trasferire al Barcellona o in un altro grande club.”