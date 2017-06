Spinazzola alla Juve subito e non nel 2018, data in cui dovrebbe tornare, per la scadenza del prestito biennale all'Atalanta? Possibile solo in un caso. Come rivela La Gazzetta dello Sport, l'esterno, su cui ci sono gli occhi di tanti club di A, potrebbe tornare a Torino da subito soltanto nel caso in cui partisse Asamoah. Se il ghanese saluterà, lui ne prenderà il posto come vice di Alex Sandro.