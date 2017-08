Settimana dopo settimana, il pressing della Juve sull'Atalanta per anticipare il rientro di Leonardo Spinazzola è sempre più insistente. Ed un rifiuto dopo l'altro, l'opposizione dei bergamaschi ora sembra destinata a vacillare per poi crollare. L'Atalanta non vuole mollarlo, sul mercato non è stato individuato un erede all'altezza ed anche il profilo di Laxalt sembra sempre più complicato con l'uruguaiano ormai a un passo dalla Fiorentina. Ma la Juve ha bisogno di Spinazzola e Spinazzola spinge per tornare subito alla Juve, così i contatti tra i due club tornano ad intensificarsi ed anche oggi si parleranno per trovare una soluzione nonostante la battaglia portata avanti da Gian Piero Gasperini. Tanti e tali gli affari negli anni portati a termine tra Juve e Atalanta, che sarà difficile resistere fino alla fine: la carta Orsolini in prestito biennale ha scaldato nuovamente il terreno considerando la doppia promessa (Juve e giocatore) al Bologna, con Caldara che invece resterà a Bergamo fino a fine stagione dopo un prestito da 18 mesi ed un'operazione complessivamente da 25 milioni. Ecco che quindi la Juve sa di aver un certo credito da riscuotere per riportare con un anno d'anticipo Spinazzola a Torino, agevolando il tutto con il pagamento per intero di 4 milioni come premio di valorizzazione: insomma, di più la Juve non può fare e di più l'Atalanta non sembra poter chiedere. D'altronde l'ultimo gentlement agreement parlava di uno Spinazzola alla Juve solo nel caso in cui la Juve ne avesse realmente bisogno. Al di là del caso Alex Sandro, le posizioni in bilico di Asamoah e Lichtsteiner rendono questa mossa assolutamente necessaria. Anche perché altre piste magari più affascinanti come quella che porterebbe a Cancelo, prevede anche una base d'asta non inferiore ai 25-30 milioni senza contropartite imposta dal Valencia: difficile, molto difficile, per il momento.

IN USCITA – Superate le prime tre settimane di lavoro, la Juve ha infatti maturato la consapevolezza di non poter più puntare come prima su Stephan Lichtsteiner ad esempio. Nizza, Wolfsburg, persino Inter se necessario: anche dopo il controverso addio di Dani Alves, lo svizzero rimane assolutamente in vendita e in attesa che possa essere individuata la giusta piazza ecco che dalla Juve gli viene garantito identico trattamento di Patrice Evra o dello stesso brasiliano, con l'ipotesi di una lista gratuita che se necessario verrà concessa senza troppi problemi. Diversa la situazione a proposito di Kwadwo Asamoah: al momento la Juve non vorrebbe cederlo ma, con il contratto in scadenza nel 2018, l'ultimo assalto del Galatasaray sta meritando quantomeno una riflessione attenta. L'accordo proposto dai turchi al giocatore è importante, un quinquennale da 2.5 milioni netti più bonus, manca ancora quello con la Juve: se dovesse essere confermata una proposta da 8 milioni più 2 di bonus di totale plusvalenza, i bianconeri difficilmente resteranno indifferenti pur continuando a voler trattenere Asamoah per non dover raddoppiare l'emergenza sul mercato a proposito degli esterni bassi. Ma l'offerta è importante.



@NicolaBalice