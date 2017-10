La Juventus torna in campo per dimenticare la sconfitta interna con la Lazio: bianconeri ancora di scena all'Allianz Stadium, dove arriva lo Sporting Lisbona per la terza giornata dei gironi di Champions League e sarà anche l'occasione per vedere da vicino quello uno dei nomi seguiti dalla dirigenza torinese per il centrocampo, William Carvalho.



RITORNO DI FIAMMA, MA IL MONACO... - Il primo obiettivo è sempre stato Emre Can, ma il nazionale portoghese è stato più di una semplice idea per la Juve: lunghi sondaggi, ma lo Sporting ha risposto picche forte della clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Stasera l'occasione di osservare dal vivo e da avversario il robusto centrocampista e non è da escludere, riferisce Tuttosport, che i vertici bianconeri possano tornare a pensarci, ma c'è un ostacolo molto importante: il Monaco infatti ha messo la freccia per Carvalho, individuato come erede ideale di Fabinho, battere la concorrenza del club del Principato è tutt'altro che semplice.