E' Matteo Darmian il terzino favorito in questo momento per la fascia: la Roma ha mollato la presa e il calciatore del Manchester United potrebbe diventare bianconero. In passato sono stati fatti diversi sondaggi su di lui, specialmente come dopo l'addio di Dani Alves la scorsa estate. Come scrive Tuttosport, ora la Juve è in pole position per Darmian per quest'estate, ma ad una sola condizione: il terzino deve rimanere al Manchester United, non deve cambiare squadra entro fine gennaio. Se così fosse, allora, Darmian potrebbe sentirsi bianconero con cinque mesi di anticipo.