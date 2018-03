Fra i tanti terzini seguiti dalla Juventus in vista della prossima stagione, c'è anche, 27 del Colonia (ultimo in Bundesliga). Come scrive Tuttosport la Juventus lo sta seguendo da tempo ed in estate, soprattutto in caso di retrocessione del club tedesco, Marotta è pronto ad affondare il colpo. Hector - si legge - non è un fenomeno alla Marcelo, ma è un profilo di livello internazionale (35 presenze e 3 gol con la Germania) dotato di buona tecnica, ottima corsa ed eccellente affidabilità.