Buffon guiderà la porta della Juventus almeno per un'altra stagione, ma la poca fiducia nei confronti di Neto sta inducendo la dirigenza bianconera a muoversi anche sul fronte portieri, al fine di individuare l'erede ideale di Super Gigi. Secondo The Sun, il numero 1 preferito da Marotta è un altro Gigi ma con 22 anni in meno, ovvero Donnarumma, vista la sua giovane età e la bravura dimostrata finora nel difendere i pali della porta milanista. Se il sogno Donnarumma non dovesse avverarsi, tuttavia, la Juve potrebbe pensare ad un'alternativa proveniente da Manchester: si tratta dello spagnolo David De Gea, il quale sta disputando un'ottima stagione con la maglia dei Red Devlis ed infatti anche il Real Madrid pare sia sulle orme del portiere delle Furie Rosse.