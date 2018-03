In casa Juventus c'è grande attesa per il ritorno in campo di Juan Cuadrado, operato per la pubalgia a fine gennaio. Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa odierna, ha chiarito come l'esterno colombiano non sia ancora a disposizione: "Sta continuando le terapie, ieri ha corso un po'. Stagione finita? Non lo so, al momento non è disponibile, è un problema può durare uno, due, tre, sei mesi".