Barzagli e Chiellini? Due computer. E' come li vede Cristian Stellini, ex braccio destro di Conte a Bari, Siena e alla Juve, che in un'intervista rilasciata a ilBianconero.com afferma: "Barzagli e Chiellini sono ancora in grande condizione, sono dei professionisti straordinari perché stanno lavorando nella maniera giusta. Sono gli stessi talenti che ho conosciuto io, lo dimostrano in ogni partita che affrontano. Il Barzagli del passato aveva vinto la coppa del Mondo ma veniva da un periodo non felice, Chiellini era un nazionale in ascesa che ancora non aveva giocato le finali di Champions. La differenza, rispetto ad allora, è la maggior consapevolezza e la maggior sicurezza, la stessa che si nota in Stephan Lichtsteiner”.



E sulla lotta scudetto: "La Juventus è la squadra più forte di tutte, è abituata ad affrontare queste situazioni. Le altre squadre no: l’Inter, ad esempio, sta trovando difficoltà negli ultimi anni e ha sempre più pagato che resistito. Il Napoli, invece, è una squadra in forte crescita e deve mantenere sempre alta la tensione dei suoi undici in campo per poter reggere il confronto. Ha una rosa più corta della concorrenza, quando arriva il periodo buio tende a distaccarsi sempre più dalla Juve. La Roma è una squadra pericolosa, giovane e propone un calcio positivo”.