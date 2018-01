Il traguardo è vicinissimo, ma la bandiera non è bianconera. Tutto confermato:perché la sua scelta è fatta. Il centrocampista tedesco dello Schalke, a scadenza di contratto nel prossimo giugno, è un': lavori in corso a lungo per provare a prenotarlo a costo zero, in una concorrenza agguerrita e potente.- Dopo l'ultimatum della scorsa settimana per ottenere una risposta a breve, filtrano conferme sulla, convinto di scegliere la Juventus nonostante i tanti top club europei in agguato: Goretzka vuole il Bayern, a meno di sorprese dunque non ci saranno più margini. La Juve ne prende atto e ha fermato i contatti su questo fronte, strada segnata. Goretzka e i bianconeri sono più lontani che mai., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com