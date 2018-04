La Juventus é pronta a tutto pur di assicurarsi a parametro zero il centrocampista del Liverpool, Emre Can. La corsa é ancora aperta e, sebbene lui e i suoi agenti abbiano fra le mani i contratti da firmare ormai da fine gennaio, servirà un ulteriore sforzo, uno strappo alle regole interne, per battere la concorrenza del Bayern Monaco.



NO ALLE CLAUSOLA - La Juventus, per parola di Beppe Marotta, é contraria all'inserimento nei contratti dei propri giocatori di clausole rescissorie. Il rapporto con i propri tesserati é onesto e la riprova é la cessione di tutti coloro sì sono ritrovati scontenti negli ultimi anni fa Bonucci a Tevez e Pogba. Eppure per Emre Can il dg bianconero é pronto a fare un'eccezione.



SÌ ALLA CLAUSOLA - Secondo Tuttosport, infatti, Emre Can sta insistendo affinché venga inserita nel contratto una clausola rescissoria sufficientemente alta, ma che gli permetta di decidere autonomamente quando lasciare il club bianconero. La Juventus ha già detto di sì a questa richiesta fissando la cifra a standard che permetterebbero la realizzazione di una bella plusvalenza, ma la scelta più unica che rara, rappresenterà davvero solo un'eccezione o sarà la svolta contrattuale anche per altri tesserati?